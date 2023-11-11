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Sultanbeyli'de feci kaza!

Sultanbeyli'de TEM Otoyolu'nda önünde ilerleyen araca çarpan bir araçtan alevler yükselmeye başladı. Alevlerin kazaya karışan diğer araca da sıçramasıyla iki araç yandı. Olayda 3 kişi yaralandı.

IHA11 Kasım 2023 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Sultanbeyli'de feci kaza!
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Olay, saat 06.30 sıralarında Tem Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mercedes marka 34 FIZ 650 plakalı araç seyir halindeyken önündeki FIAT marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın ardından sürücünün yolun kenarına çektiği 34 FIZ 650 plakalı araçtan alevler çıkmaya başladı. Araç sürücüsü yangın tüpüyle söndürmeye çalışırken alevler bir anda şiddetlenerek kazaya karışan diğer araca sıçradı. Yanan araçlar kısa sürede kullanılamaz hale gelirken, yangında 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Aracı kullanan sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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