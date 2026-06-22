Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile tır çarpıştı: 3 kişi yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazası can kaybına yol açmadan atlatıldı. Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde İETT otobüsü ile bir tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası cadde trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İETT OTOBÜSÜ İLE TIR BEYKOZ CADDESİ'NDE ÇARPIŞTI

Adil Mahallesi Beykoz Caddesi'nde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü ile tır çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis caddede önlem alırken, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.