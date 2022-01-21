Sultanbeyli'de İETT şoförünü darp: O anlar görüntülendi

IHA 21 Ocak 2022 Cuma 07:11 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 07:11

Olay, geçtiğimiz gün akşam 20.00 sıralarında Sultanbeyli'de Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 ÜS hattı ile Üsküdar- Sultanbeyli'ni seferini gerçekleştiren İETT şoförü Sezgin Kayır, Sultanbeyli'de Sanayi durağında yolcularını indirip hareket ettiği sırada 34 EF 3768 plakalı panelvan minibüs sürücüsü soldan otobüsün önüne kırdı. İETT otobüsü sol tarafa geçmeye çalışsa da minibüsün aynası kırıldı. İETT şoförü Kayır, araçtan inerek 4 durak sonraki peronlara geçip kaza raporunun tutulmasını istedi. Kazaya sinirlenen panelvan minibüs şoförü ile yanındaki 4 kişi İETT şoförüne tekme, tokat atarak, saldırdı. Aldığı yumruk darbeleri ile yere yığılan otobüs şoförünün yardımına yolcular yetişti. Otobüs şoförüne saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralı otobüs şoförünü Hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan şoföre 10 gün iş göremez raporu verildi. Hastanede burnunun kırıldığı tespit edilen İETT şoförü Kayır, darp raporu alarak saldırıyı gerçekleştiren panelvan minibüs sürücüsüyle yanındaki 4 kişiden şikayetçi oldu. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan dehşet dolu dakikalar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BURNUM KIRILDI"

Sultanbeyli'de 5 kişi tarafından saldırıya uğrayan İETT şoförü Sezgin Kayır, " Sultanbeyli'de sanayi durağında yolcumu indirdim. Sanayi durağından aşağı inerken solumdan gelen araba önüme kırdı. Ben vurmamak için sola attım kendimi onun aynasına dokundum. Kaza raporu tutmak için peronlara davet ettim. Onlarda gelmek yerine bana hakaret ederek dövdüler, gözlerimi açtığımda Hastanede buldum kendimi. Hastanede darp raporu aldım. Burnum kırıldı. Karakola giderek şikayetçi olacağım" dedi.

"TRAFİKTE NAZİK VE ANLAYIŞLI OLMALARINI RİCA EDİYORUZ"

Yetkililere seslen Şoför Sezgin Kayır, " Biz milletin çoluğunu, çocuğunu taşıyoruz. Milletin Cem güvenliği bizim ellerimizde Şoföre şiddette hayır. Biz dikkatli bir şekilde kimsenin saçının teline zarar gelmeden gidecekleri yerlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir muameleye maruz kalıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde şoföre şiddete hayır. Biraz daha öngörülü, biraz daha nazik, anlayışlı olmalarını rica ederiz. Tek isteğimiz bu " diye konuştu.