28 Ağustos 2025 Perşembe
Güncel

Sultanbeyli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de iki minibüsün çarpışması sonucu aralarında turistlerin de bulunduğu 9 kişi yaralandı.

AA28 Ağustos 2025 Perşembe 07:19 - Güncelleme:
Sultanbeyli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
TEM Otoyolu Sultanbeyli bölgesinde Ankara istikametinde turistleri taşıyan seyir halindeki 34 YB 3412 plakalı minibüs, aynı istikametteki 37 AAZ 038 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla minibüste sıkışan 1 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada minibüslerdeki 9 kişi yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridin kapandığı otoyol minibüslerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

