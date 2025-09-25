İSTANBUL 25°C / 18°C
Güncel

Sultanbeyli'de kamyonete silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Sultanbeyli'de seyir halindeki kamyonete düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı. Kamyonet kontrolden çıkarak başka bir araca ve kaldırımdaki ağaca çarptı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 22:41 - Güncelleme:
Adil Mahallesi Tabur Sokak'tan Hamidiye Caddesi'ne dönen 34 FIT 715 plakalı kamyonete, bir otomobilden inen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği sürücü yaralandı, kontrolden çıkan kamyonet önce caddede ilerleyen 34 ECU 658 plakalı otomobile, ardından kaldırımdaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandığı belirlenen sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan tespit edilirken, bir evin camına da mermi isabet ettiği belirlendi.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

