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Güncel

Sultanbeyli'de ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edildi

SULTANBEYLİ'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişi drone ile tespit edilerek ceza kesildi.

DHA18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:50
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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile Aydos Ormanı'nda denetim yaptı. Dün akşam saat 17.00 sıralarında denetim yapan polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi. Drone görüntülerine yansıyan kişiler, hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosiklekli ekip, tespit edilen noktada 2 kişinin piknik yaptığını belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek ormanlık alanda piknik yapan 2 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

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