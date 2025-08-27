İSTANBUL 28°C / 21°C
Güncel

Sultanbeyli'de silahlı çatışmada bazı ev ve arabalara kurşun isabet etti

Sultanbeyli'de yaşanan silahlı çatışmada bazı ev ve arabalara kurşun isabet etti.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 07:18
Sultanbeyli'de silahlı çatışmada bazı ev ve arabalara kurşun isabet etti
Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi üzerindeki kafeteryaya yönelik kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından silahla saldırı düzenlendi.

Kafeterya içerisinden saldırıya silahla ateş edilerek karşılık verilince, yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Ekiplerin sokak aralarında ve cadde üzerinde yaptıkları kontrollerde yerlerde çok sayıda kovan bulunurken, bazı ev ve arabalarda kurşun izine rastlandı.

Kafeterya sahipleri ile çalışanları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

