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Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 ölü

Sultanbeyli'de, bir inşaatta müteahhit ile işçiler arasında meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA27 Mart 2025 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Sultanbeyli'de silahlı kavga: 1 ölü
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Dün ilçedeki bir inşaatta silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, müteahhittin tarafı ile sıvacılar arasında alacak verecek meselesinden dolayı önce telefonda sonra da buluştukları inşaat alanında tartışma yaşandığını belirledi.

Taraflar arasında çıkan silahlı kavgada müteahhit N.K'nin ortağı M.Y. (34), inşaat işçisi M.Y. (43) ile oğlu O.Y. yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

İnşaat işçisi M.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Müteahhit N.K. taşıma ruhsatlı silahıyla birlikte olay yerinde yakalanırken ölen kişinin oğlu C.Y. de gözaltına alındı.

Olayda kullanılan diğer silah şantiyedeki inşaat malzemelerin arasında bulunarak muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifade işlemlerinin ardından "kasten öldürme, kasten yaralama, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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