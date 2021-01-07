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Güncel

Sultanbeyli'de vahşet! Karısını öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sultanbeyli'de kan donduran bir olay yaşandı. Karısını bıçaklayarak öldüren koca ardından intihara kalkıştı.

DHA07 Ocak 2021 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 07:03
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Olay, Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta 3 katlı bir evin en üst katında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; soyadı henüz öğrenilemeyen Adnan adlı koca, Hatice adlı karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Babasının annesini bıçakladığını gören çiftin 15 yaşlarındaki çocukları ise kaçarak canını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hatice adlı kadın hayatını kaybettiği belirlenirken koca ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları sürüyor.

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