Sultanbeyli'ye 50 yeni proje: Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı gerçekleştirecek

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, törenden önce basın mensuplarıyla bir araya gelerek 1,5 yılda tamamladıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Tombaş, göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için ilk günden itibaren sahadayız. Eğitimden spora, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar birçok alanda Sultanbeyli'yi ileriye taşıyacak projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Bugün 50 projeyi tamamlamanın ve Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİMİZ"

Kentsel dönüşüm çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Tombaş, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu kapsamda ilçemizde dönüşümü hızlandırmak için SULKON iştirak şirketimizi kurduk. Battalgazi Mahallesi'nde 404 daireden oluşan projeyi başlattık. Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi'nde 710 dairelik kentsel dönüşüm projemizin protokolünü imzaladık. Böylece sadece 1,5 yılda 1.114 konutu hayata geçirdik" diye konuştu.

Tombaş, yeni yapılacak Mehmet Akif Spor Kompleksi'nin 26 bin metrekare inşaat alanına sahip olduğunu belirterek, "Yarı olimpik havuz, voleybol ve basketbol sahaları, 2 bin kişilik tribün ve sosyal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

GENÇLİK VE SOSYAL YAŞAM PROJELERİ

İstanbul'un en fazla genç nüfusuna sahip ilçelerinden biri olduklarını hatırlatan Tombaş, gençlik projelerine özel önem verdiklerini söyledi. Hasanpaşa Gençlik Merkezi'nin tamamlandığını, Hamidiye Gençlik Merkezi projesine başlandığını belirten Tombaş, "Üniversiteyi kazanan gençlerimize başarı ödülü veriyoruz. Lisans için 12 bin TL, ön lisans için 8 bin TL destek sağlıyoruz. Ayrıca abonman desteğimiz devam ediyor" dedi.

Doğa ile iç içe yaşam alanları oluşturduklarını kaydeden Tombaş, "140 bin metrekare Fetih Korusu ve 110 bin metrekare Aydos Korusu'nu vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Aydos Kafe'nin sayısını artıracağız" şeklinde konuştu.

EĞİTİM, TEKNOLOJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI

Başkan Tombaş, TEKNOFEST kuşağına özel projeler geliştirdiklerini de belirterek, "Robotik kodlamadan yapay zekaya kadar birçok alanda eğitim veren Bilim Sultanbeyli Merkezimizi açtık. Çocuklarımız için Sultanbeyli Kreş hizmetini başlattık. Okula yeni başlayan öğrencilere ücretsiz kırtasiye seti dağıttık" dedi. Sıfır Atık vizyonuyla Kompost Üretim Tesisi'ni kurduklarını söyleyen Tombaş, "Sokak hayvanlarının tedavisi için yaşam alanı oluşturduk. Sultanbeyli FİT markasıyla ücretsiz fitness salonlarımızı mahallelere yaygınlaştırıyoruz. SULMEK kursları ve yeni iletişim merkezi SİMER ile vatandaşımıza 7/24 hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Tombaş, törenin yapılacağı miting alanında yürütülen hazırlıklarla ilgili bilgi paylaştı.