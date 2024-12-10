Sultangazi Belediyesi'nden asılsız iddialara yalanlama

Sultangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 8 Aralık Pazar günü sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yayınlanan "80 kişiye 180 bin liralık boğaz turu 2 milyona mal oldu" haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Bu haberlere göre ihale 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılan tek bir gezi organizasyonu gibi gösterilmektedir. Halbuki bu satın alma hizmeti, bin 500 kişilik boğaz turu olup, teknede yemek ve katılımcı öğretmenler için hediye deri cüzdan da ihale kapsamında yer almaktadır. İhalenin tam kapsamı göz önüne alındığında mevcut şartlarda en ekonomik şartlarda bu hizmetin satın alındığı açıkça görülmektedir. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı olan nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz için ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz. Sultangazi Belediyesi olarak, halkımıza alt yapıdan üst yapıya, kültür sanattan spora kadar her alanda hizmet götürmeye gayret ederken kamu kaynaklarının kullanımında hassasiyetle hareket ettiğimizin de altını çiziyoruz" ifadelerine yer verildi.