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Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangın kontrol altında

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Vali Gül, yangının çıkış nedeninin sorulması üzerine, 'Henüz çok yeni, sebebi belli değil. Ama genel itibarıyla yangınların hemen hemen tamamına yakını bir şekilde ya piknik sebebiyle ya farklı sebeplerle ortaya çıkıyor. Sebebi daha sonraki süreçte belli olduğunda sizlerle paylaşacağım.' dedi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Sultangazi Kent Ormanı'ndaki yangın kontrol altında
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Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ormanda piknik yapanları buradan ayrılmaları için anonsla uyardı.

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, 12 istasyondan 24 araç ve 82 personelle yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

VALİ GÜL'DEN VATANDAŞLARA "KURALLARA RİAYET EDİN" UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yangına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Gül, saat 12.45 sıralarında Sultangazi Kent Ormanı'nda insan hatasından kaynaklı yangın çıktığını söyledi.

Yaklaşık 12 dakika içerisinde ekiplerin yangına müdahale ettiğini belirten Gül, "Şu an itibarıyla yaklaşık 10 dekarlık alanda yangın etkili oldu. Geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, yangının çıkış nedeninin sorulması üzerine, "Henüz çok yeni, sebebi belli değil. Ama genel itibarıyla yangınların hemen hemen tamamına yakını bir şekilde ya piknik sebebiyle ya farklı sebeplerle ortaya çıkıyor. Sebebi daha sonraki süreçte belli olduğunda sizlerle paylaşacağım." dedi.

"Helikopter desteği olacak mı?" sorusu üzerine ise Gül, Orman Genel Müdürlüğüyle görüştüklerini, hazırlıkların yapıldığını, ihtiyaç halinde havadan müdahale yapılabileceğini kaydetti.

Gül, vatandaşlara seslenerek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza uyarımız, kontrollü piknik alanları hariç diğer yerlere, ormanlara zaten giriş çıkışlar yasaklandı, bunlara riayet etmeleri. Kontrollü piknik alanları ki burası da onlardan bir tanesi. Özellikle ateşle ilgili ve buna benzer tedbirlerle ilgili olabildiğince üst düzeyde hazırlıkların, tedbirlerin yapılması. Yangın çıktıktan sonra söndürülmesi çok zor. Dolayısıyla da bize düşen yangının çıkmasını engellemek, o tedbirleri almak. Aslında piknik yaparken girilmeyecek yerlere girmediğimizde, ateşten uzak durduğumuzda, yangın da çıkmamış oluyor."

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