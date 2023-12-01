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Sultangazi Muhtarlar Toplantısı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleşti

Sultangazi Muhtarlar Toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 18:20 - Güncelleme:
Sultangazi Muhtarlar Toplantısı İstanbul Valisi Davut Gül'ün katılımıyla gerçekleşti
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İlçedeki 15 mahalle muhtarı ile ilçenin önemli kurumlarının müdür ve temsilcileri, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde Sultangazi Nikah Sarayı'ndaki toplantıda bir araya geldi.

Sultangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, muhtarların yerel yönetimlerde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Sultangazi'nin İstanbul'un ilk 5 büyük ilçesinden biri olduğunu aktaran Gül, ilçede eğitim alanında yatırım programındaki işlerin ihale edilmesini sağladıklarını, 2024 yatırım programına girecek işleri planladıklarını ve arsa ürettiklerini, eksik kalan okulları da bir senede temel atacak seviyeye getireceklerini kaydetti.

Dursun da ilçeyi ileriye taşıyan projeleri, çalışmaları hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Görevinin, her mahalleye ihtiyaçlar doğrultusunda eşit hizmet götürmek olduğunu işaret eden Dursun, muhtarların sokaktaki gözleri ve kulakları olduğunu, mahallelere yönelik yapılacak tüm çalışmalarda muhtarlarla istişare içerisinde olduklarını belirtti.

Vali Gül, toplantının ardından Sultangazi Belediyesini ziyaret etti. Gül ile Dursun, ilçeye dair projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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