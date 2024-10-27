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  • Sultangazi'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Güncel

Sultangazi'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

Gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatı katınca henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kısa sürede büyüyen yangının, çatıyı kullanılamaz hale getirdiği görüldü.

DHA27 Ekim 2024 Pazar 09:03 - Güncelleme:
Sultangazi'de 3 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
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Yangın, saat 01.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2575.Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada binada yaşayanlar binayı tahliye etti. Mahalleli panik halinde itfaiyeyi beklerken binanın çatısından dökülen kıvılcımlar ve çatıda meydana gelen ufak çaplı patlama sokakta tehlike oluşturdu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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