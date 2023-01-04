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Sultangazi'de 5 katlı binada yangın

Sultangazi'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Sultangazi'de 5 katlı binada yangın
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Esentepe Mahallesi 2871 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 6'sı çocuk 10 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Bu kişiler tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Apartman sakinlerinden Mehmet Karataş, itfaiyenin eşi ve 3 çocuğuyla kendisini tahliye edip kurtardığını belirterek, olay sırasında yakınlarının telefonla aramasıyla uyandıklarını söyledi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın dairede hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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