İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sultangazi'de bir binanın çatı katında başlayan yangın söndürüldü
Güncel

Sultangazi'de bir binanın çatı katında başlayan yangın söndürüldü

Sultangazi'de, bir binanın çatı katında başlayıp çevredeki binalara da sıçrayan yangın söndürüldü.

AA21 Haziran 2026 Pazar 16:08 - Güncelleme:
Sultangazi'de bir binanın çatı katında başlayan yangın söndürüldü
ABONE OL

Esentepe Mahallesi 2377 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

Yangın, aralarında inşaat halinde olan bir yapının da bulunduğu 6 binaya daha sirayet etti.

Ekiplerin çalışmalarıyla güçlükle söndürülen yangın söz konusu yapılarda hasara neden oldu.

Olay sırasında polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

  • yangın müdahale
  • Sultangazi çatı katı
  • itfaiye ekipleri

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.