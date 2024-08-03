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Sultangazi'de böcek ilacı faciası! 9 kişi hastanelik oldu

Sultangazi'de giriş kattaki özel anaokuluna atıldıktan sonra apartmana dağılan zirai böcek ilacından etkilenen 4'ü çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 07:33 - Güncelleme:
Sultangazi'de böcek ilacı faciası! 9 kişi hastanelik oldu
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Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki özel anaokulunda öğle saatlerinde böceklere karşı ilaçlama yapıldı.

İlacın bir süre sonra apartmana yayılmasıyla bina sakinlerinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri baş gösterdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 4'ü çocuk 9 kişi, ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri, ardından özel kıyafetle anaokuluna girerek hava tahliye çalışması gerçekleştirdi.

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