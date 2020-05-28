Sultangazi'de cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Sultangazi cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:35 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:35

Sultangazi'de cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Sultangazi'de cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Sultangazi cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Sultangazi için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Sultangazi ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

SULTANGAZİ'DE CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

SULTANGAZİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Sultançiftliği Merkez Camii

Cebeci Camii

Cebeci Birlik Camii

Çimen Camii

Gazi Mahallesi Mevlana Camii

Göztepe Yeni Camii

Habipler Mahallesi Camii

Hz. Ali Camii

Kanuni Sultan Süleyman C

Marangozlar Sitesi Camii

Mehmet Akif Ersoy Camii

Mescidi Selam Camii

Siteler Camii

Sultan Camii

Sultançiftliği Hayırlıoğlu Camii

S.Çiftliği Veysel Karani Camii

Ulu Camii

Yavuz Sultan Selim Camii

Halife Hz.Ebu Bekir CamiiYayla Mahallesi Camii

Yeşiltepe Camii