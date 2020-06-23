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Güncel

Sultangazi'de dolu araçların üzerine halı serdirdi

Sultangazi'de biranda etkili olan dolu ve sağanak yağıştan sonra, vatandaşlar koruma amaçlı araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye serdi.

DHA23 Haziran 2020 Salı 15:45 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 15:45
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Sultangazi'de öğle saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Fındık büyüklüğünde yağan doluyu gören vatandaşlar, sokağa çıkarak zarar görmemesi için araçlarının üzerine halı, kilim, battaniye serdi. Kısa bir süre etkili olan dolu yağışından sonra hava yerini sağanak yağışa bıraktı.

Aracına halı örten Hatice Serpil Usta, " Aracı örttüm çünkü dolu çok kötü yağdı. Büyük büyük yağdı.

Bundan birkaç sene önce oldu.

Araçların üzeri delindi. Biz de araba yeni olduğu için korktuk.

Ne var ne yok elimizden geldiğince örtmeye çalıştık. Herkes örtüyordu bizde örttük" dedi.

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