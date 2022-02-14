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Sultangazi'de düğün salonunda polise saldıran şüphelilere tutuklama

Sultangazi'deki bir düğün salonunda kendilerini gürültü yapmamaları konusunda uyaran emniyet görevlilerine saldırarak 5'ini yaralayan 26 şüpheli tutuklandı.

AA14 Şubat 2022 Pazartesi 00:50 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 00:50
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Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki düğün salonuyla ilgili gelen gürültü şikayeti üzerine, emniyet görevlileri olay yerine intikal etti.

Mekanda alkol alındığı ve yüksek sesle müzik dinlendiği anlaşılınca salondakilere müziğin sonlandırılması uyarısı yapıldı. Ancak uyarıları dikkate almayan salondakiler, emniyet görevlilerine saldırdı.

Şüphelilerin gösterdiği mukavemet sonucu 5 emniyet görevlisi yaralandı.

26 şüpheli, gelen takviye ekiplerin yardımıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri adli mercilerce ''görevli memura mukavemet'' suçundan tutuklandı.

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