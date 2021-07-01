Sultangazi'de Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

AA 1 Temmuz 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 15:15

Alınan bilgiye göre, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkisinde gittiği piknik sırasında yüksekten düşen Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çakal'ın arkadaşı olduğu belirtilen 4 şüpheli hakkında, "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eziyet" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Elif Çakal'ın ölmeden önce yanında olduğu belirlenen T.Y. (15) ile S.T.'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T., tutuklanırken, T.Y hakkında "ev hapsi"nden oluşan adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

Hakkında yakalama kararı verilen şüphelilerden G.K. (22) ve U.B'nin (21) yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

- OLAY

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde, 26 Haziran'da arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüştü. Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakılmıştı.

Çakal'ın hayatını kaybetmesinden hemen önce çekildiği belirlenen yeni görüntüler ortaya çıkmış söz konusu görüntülerde Çakal'ın, yanında bulunan iki kız arkadaşıyla kavga ettiği anlar yer almıştı.