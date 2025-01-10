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Sultangazi'de husumetlisini kafasından vurarak öldüren saldırgan yakalandı

Sultangazi'de kaldırımda yürüyen husumetlisini kafasından vurarak öldüren saldırgan, Sakarya'da yakalandı.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 10:02 - Güncelleme:
Sultangazi'de husumetlisini kafasından vurarak öldüren saldırgan yakalandı
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Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde dün saat 08.30 sıralarında yaşanan olayda kaldırımda yürüyen İmam Bozkur (31) İ.B. isimli kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan ise kendisini bekleyen araca binerek kaçmıştı. Saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

KAHVALTI ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIĞI SIRADA VURULDU

Yapılan araştırmalarda maktul şahıs İmam Bozkur'un işyerinden kahvaltılık almak için çıktığı sırada vurulduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin F.İ.(29) olduğunu belirledi. İman Bozkur'un 2023 yılında, şüpheli F.İ.'yi silahla yaraladığı saldırganın olay bu nedenle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüpheli F.İ. Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. F.İ. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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