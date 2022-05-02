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Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu

Sultangazi'de sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu. Otobüsün henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçerken, şoför kazayı yara almadan atlattı.

DHA2 Mayıs 2022 Pazartesi 11:00 - Güncelleme:
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Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Kısa süre önce sefere başlayan ve henüz yolcu almamış olan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre freni arıza yaptı. Durumu fark eden şoför, çevreye zarar vermemek için otobüsün direksiyonunu yol kenarındaki araziye çevirdi. Otobüs hızla araziye doğru uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçti. Kazadan dolayı arazideki ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, "Sabah 08.00'da kalktım. Bana bahçemizde otobüs daldı dediler. 8 senedir burayı ekiyorum. Kazadan dolayı ekinlerim zarar gördü. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" dedi.

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