9 Aralık 2025 Salı
  Sultangazi'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza! İETT otobüsü direğe çarptı
Güncel

Sultangazi'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza! İETT otobüsü direğe çarptı

Sultangazi'de yola dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yolda, İETT otobüsünün de aralarında olduğu araçlar yön tabelasına çarptı. Yolcular tahliye edilirken, kazada yaralanan olmadı, araçlarda hasar oluştu.

9 Aralık 2025 Salı 09:36
Sultangazi'de kayganlaşan yolda zincirleme kaza! İETT otobüsü direğe çarptı
ABONE OL

Sultangazi'de yola dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yolda aralarında İETT otobüsünün de bulunduğu araçlar yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Otobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, kazalarda yaralanan olmadığı araçlarda hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamir edilen bir araçtan yola dökülen akaryakıt nedeniyle TEM Otoyolu ayrımına yakın noktada yol kayganlaştı. Mahmutbey istikametine dönüş yapmak isteyen sürücüler, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. İlk olarak bir kamyonet sürücüsü kaygan zeminde kontrolünü kaybederken, son anda durmayı başardı. Ardından bir otomobil kontrolden çıkarak direğe çarptı ve araçta hasar meydana geldi. Son olarak ise bir körüklü İETT otobüsü aynı noktada kayarak yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Kazanın ardından otobüsteki yolcular tahliye edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta ise hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Sultangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler ise bölgede başka kazaların yaşanmaması için kumlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik yoğunluğu oluşurken, otobüsün kenara çekilmesini ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

"MAZOT DÖKÜLMÜŞ, ARAÇLAR DİREĞE VURDU"

Olayı anlatan Ahmet Açıkgöz, "Yukarıda bir araç tamir edilirken mazot dökülmüş. Viraja gelirken birkaç araba direğe vurdu. Sonra büyük otobüs geldi vurdu. Bir iki araç daha kaza yaptı ama Allah'a şükür yaralanan olmadı" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yola dökülen akaryakıt nedeniyle meydana gelen kazalar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların virajda kayarak direğe çarptığı, son olarak körüklü İETT otobüsünün de aynı şekilde direğe çarptığı anlar yer aldı. Olay sonrası kaydedilen görüntülerde ise otobüsün ön kısmında hasar oluştuğu görüldü.

