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  • Sultangazi'de kaza sonrası dehşet: Çıkan kavgada 1 kişi öldü
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Sultangazi'de kaza sonrası dehşet: Çıkan kavgada 1 kişi öldü

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Fakhani ailesine bıçaklı saldırı düzenlendi. 25 yaşındaki Baran Fakhani hayatını kaybederken, babası Hakim Fakhani ve kardeşi Barış Fakhani ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 19:05 - Güncelleme:
Sultangazi'de kaza sonrası dehşet: Çıkan kavgada 1 kişi öldü
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İstanbul Sultangazi'de yaşanan maddi hasarlı bir trafik kazası, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Kazanın ardından taraflar arasında başlayan tartışma, diğer aracın sürücüsünün yakınlarının olay yerine gelmesiyle kontrolden çıktı. Bıçaklı saldırıda bir aile paramparça oldu; 25 yaşındaki Baran Fakhani hayatını kaybetti, babası ve kardeşi ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

FAKHANİ AİLESİNİN ARACI BAŞKA BİR ARAÇLA ÇARPIŞTI

75. Yıl Mahallesi 1341 Sokak'ta, Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'nin içinde bulunduğu seyir halindeki araç, başka bir arabayla çarpıştı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken taraflar tartışmaya başladı. Diğer aracın sürücüsünün yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

BABA VE İKİ OĞLU BIÇAKLANARAK AĞIR YARALANDI

Çıkan kavgada, baba ve 2 oğlu bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 25 yaşındaki Baran Fakhani tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Hakim Fakhani ve diğer oğlu Barış Fakhani'nin tedavisi devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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