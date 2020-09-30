İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7758
  • EURO
    9,1056
  • ALTIN
    470.661
  • BIST100
    1136.88
Güncel

Sultangazi'de korkutan yangın

Sultangazi'de 3 katlı binada yangın çıktı.

IHA30 Eylül 2020 Çarşamba 13:26 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 13:26
ABONE OL

Yangın, saat 12.00 sularında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi B Caddesi 2037 Sokak’taki 3 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bina girişindeki elektrik saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın içini sardı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alırken, iki kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Etkilenen 5 yaşındaki çocuk Ö.A., ile yabancı uyruklu kadın Şems Abdullah’ı ekipler, ambulansa aldı. Dumandan etkilenen iki kişi ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.