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Sultangazi'de korkutan yangın

Sultangazi'de 4 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası dumandan etkilenen iki kişi ambulansta tedavi edilirken, dairede hasar meydana geldi.

DHA25 Nisan 2024 Perşembe 06:49 - Güncelleme:
Sultangazi'de korkutan yangın
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Yangın, saat 02.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 104. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce komşularını uyandırdı ardından durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada, dumanların yükseldiği dairede oturan yabancı uyruklu kişiler dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiyi ambulansta tedavi etti. Yangın sonrası itfaiye ekipleri dairede duman tahliye çalışması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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