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  • Sultangazi'de kuyumcu cinayeti! İçinde 1 kilo altın olan çantayı alıp kaçtılar
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Sultangazi'de kuyumcu cinayeti! İçinde 1 kilo altın olan çantayı alıp kaçtılar

Sultangazi'de, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu yaşamını yitirdi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Sultangazi'de kuyumcu cinayeti! İçinde 1 kilo altın olan çantayı alıp kaçtılar
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Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 38 yaşındaki M.M, dükkanını kapattıktan sonra evinin önünde silahla vuruldu.

Saldırganlar, kuyumcunun içinde yaklaşık 1 kilo altın olduğu tahmin edilen çantasını alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan M.M. kurtarılamadı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırıyı sonrası olay yerinden kaçan 2 şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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