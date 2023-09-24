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  • Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Güncel

Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sultangazi Kent Ormanı'nda iki ayrı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 18:40 - Güncelleme:
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek başka bir alana da yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına, itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edildi. Havadan da 2 helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ormanda piknik yapan vatandaşları alandan çıkardı.

Ormanlık alandaki yangın, yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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