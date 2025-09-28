İstanbul'da merkez üssü Sultangazi ilçesi olan 3 deprem megakent sakinlerini korkuttu. AFAD verilerine göre aynı yerde 24 Eylül'de 2.1 ve 2.2, 25 Eylül'de ise 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin tam 1 gün öncesinde, İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde yaşanan 3 büyüklüğündeki deprem ise sosyal medyada hatırlatılarak endişeleri artırdı. Fay hattı geçmeyen ilçede yaşanan peş peşe sarsıntılar "Bu depremler büyük İstanbul depreminin habercisi mi?" sorusuna neden oldu. AKŞAM'a konuşan uzmanlar ise bu hareketlerin büyük bir tehlike işareti olmadığı konusunda hemfikir.

Prof. Dr. Ahmet Ercan

Prof. Dr. Ahmet Ercan: "Bu tür mikro depremler İstanbul'daki ikincil kırıklarla ilgili olabilir. Ancak kaygıya gerek yok. Burada büyük bir deprem beklentisi yok. Bu endişelerin bilimsel bir dayanağı yok."

Prof. Dr. Osman Bektaş:

MİKRO FAYLAR MEVCUT

Prof. Dr. Osman Bektaş: "İstanbul çevresinde çok sayıda mikro fay var. Avcılar, Küçükçekmece ve İstanbul-Çanakkale hattında mikro deprem üreten faylar. Bahsedilen faylar bugüne kadar büyük deprem üretmedi. Bunlar çok sığ kilitlenmiş ve yılda yalnızca birkaç milimetre hızla sürükleniyor. Vatandaşın bu küçük sarsıntılar nedeniyle endişelenmesine gerek yok."

Prof. Dr. Şükrü Ersoy

DEPREM RİSKİ GÖSTERMİYOR

Prof. Dr. Şükrü Ersoy: "Bölge palazoid dediğimiz dayanıklı kayaç zeminlerden oluşuyor. İstanbul'da 25 senedir kaya üzerindeki faylara denk gelen bir deprem kaydedilmedi. Sarsıntılar taş ocaklarından kaynaklı olabilir. Sismik cihazlar yapay ve doğal tüm verileri kaydeder. Bu İstanbul'da bilinen deprem riski açısından bizim için bir şey göstermez."

Prof. Dr. Naci Görür

TAŞ OCAĞINDAKİ PATLAMALARDAN KAYNAKLANABİLİR

Prof. Dr. Naci Görür: "O bölgede karada aktif bir fay bulgusu yok. Sultangazi'de görülen hareketler bölgedeki taş ocaklarındaki patlatmalardan kaynaklanmış olabilir. Bu dinamitli patlatmalar titreşim meydana getirerek suni deprem olarak kaydedilebiliyor. İstanbul için esas risk Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı."

Taş ocaklarında; yol yapımı, inşaat ve altyapı çalışmalarında kullanılan taş ve benzeri malzemeler çıkarılıyor.

İstanbul'un Arnavutköy ve Sultangazi gibi ilçelerinde bulunan taş ocaklarında belirli zamanlarda dinamit kullanılıyor.