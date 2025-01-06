Sultangazi'de polisin durdurduğu şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı
Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. İlk bilgilere göre, Eyüpsultan'da öldürüldüğü değerlendirilen kadının ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. İlk bilgilere göre, Eyüpsultan'da öldürüldüğü değerlendirilen kadının ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.