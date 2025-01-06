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Güncel

Sultangazi'de polisin durdurduğu şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı

Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. İlk bilgilere göre, Eyüpsultan'da öldürüldüğü değerlendirilen kadının ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
Sultangazi'de polisin durdurduğu şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı
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Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. İlk bilgilere göre, Eyüpsultan'da öldürüldüğü değerlendirilen kadının ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

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