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Sultangazi'de şoförlerin park kavgası: Tartıştığı sürücünün aracına sopayla saldırdı

İstanbul Sultangazi'de aracını park etmek isteyen bir sürücü ile kamyonet şoförü arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı. Kamyonet şoförü, tartıştığı kişinin otomobilinin camını ve aynasını sopayla kırdı. İşte o anlar...

IHA22 Nisan 2025 Salı 10:02 - Güncelleme:
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Sultangazi'de bir kamyonet şoförü ile aracı park etmeye çalışan sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sona ermesinden bir süre sonra sopayla geri dönen kamyonet şoförü, tartıştığı kişinin otomobilinin camını ve aynasını kırdı. O anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 20.45 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen bir işyeri sahibi ile seyir halindeki kamyonet sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın sona ermesinin ardından iş yeri sahibi aracını park edip oradan ayrılırken, kamyonet şoförü ise yanına aldığı sopayla geri dönerek park halindeki otomobile zarar verdi. Otomobilin camını ve aynasını kıran saldırgan daha sonra olay yerinden hızla ayrılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından otomobil sahibi polis merkezine giderek şikayetçi olurken, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı.

  • İstanbul Sultangazi
  • kavga
  • park meselesi

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