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Sultangazi'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Sultangazi'de 9 ay önce tartıştığı oğlu tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmak istenen 64 yaşındaki Mecbure Y'nin evi, yangında kullanılamaz hale geldi.

AA6 Aralık 2022 Salı 15:45 - Güncelleme:
Sultangazi'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
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Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde ikamet eden Mecbure Y'nin 2 katlı evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunmayan ve döndüğünde gözyaşlarına hakim olamayan kadın, "Ben şimdi nereye gideceğim." diye ağladı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, evin ateşe verildiğini belirledi. Yangının, Mecbure Y'nin evin yanındaki kulübede kalan 25 yaşındaki oğlu Yasin Y. tarafından çıkarıldığını değerlendiren polis ekipleri, ortadan kaybolan bu kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, 4 Nisan'da Mecbure Y. ile oğlu Yasin Y. ve diğer oğlu Hacı Muhammet Y. arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşanmış, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Yasin Y, elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istemişti. Mecbure Y, diğer oğlunun müdahalesiyle kurtulmuştu.

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