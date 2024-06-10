İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2024 Pazartesi / 4 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5009
  • EURO
    34,8964
  • ALTIN
    2396.64
  • BIST100
    10061.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Sümela Manastırı'' iddiasına yalanlama: Fresklere hiçbir müdahalede bulunulmadı
Güncel

''Sümela Manastırı'' iddiasına yalanlama: Fresklere hiçbir müdahalede bulunulmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki 'Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmasında fresk zarar gördü' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

10 Haziran 2024 Pazartesi 13:30 - Güncelleme:
''Sümela Manastırı'' iddiasına yalanlama: Fresklere hiçbir müdahalede bulunulmadı
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu fotoğrafların 2012'de de benzer iddialarla dolaşıma girdiği, bunun üzerine arkeologların incelemesinde, fresklere 17'nci yüzyıldan bu yana dokunulmadığının belirlendiği hatırlatıldı.

Sümela Manastırı'nın, onaylanan projeler kapsamında kayalık alanlarda güçlendirme ve restorasyon amacıyla 22 Eylül 2015'te ziyarete kapatıldığı, çalışmalara ise Şubat 2016'da başlandığı anımsatılan açıklamada, çalışmaların önemli kısmının sona ermesiyle, manastırın yüzde 65'lik bölümünün 28 Temmuz 2020'de, iç avluyu kapsayan üçüncü etabının ise 1 Temmuz 2021'de ziyarete açıldığı aktarıldı.

Restorasyon kapsamında, iddiaya konu fresklere hiçbir müdahalede bulunulmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüklerinden uzman restoratörlerce diğer bazı fresklerin mevcut durumları fotoğraflı çizimlerle belgelenmiş, ardından boyalardan örnekler alınarak tür analizi yapılmıştır. Bozulmaların nedenleri belirlenerek müdahale yöntemleri geliştirilmiştir. Son olarak elde edilen veriler yardımıyla özgün renkler ile canlandırma işlemi yapılmıştır. İddiaya konu fotoğrafların uzun yıllar benzer manipülasyon kampanyalarında kullanıldığı belirlenmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Sümela Manastırı'nda yapılan restorasyon çalışmasında fresk zarar gördü' iddiası doğru değildir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.