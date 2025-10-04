Haydut İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36 Türk vatandaşı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a indi.

#CANLI Sümeyye Erdoğan Bayraktar: Filistin davasının her zaman yanında olduk. İsrail muhtemelen çok korkuyor; ama Gazze'liler hiçbir zaman korkmayacak ve ömür boyunca gururla yaşayacaklarhttps://t.co/VIhZqX5Dcr pic.twitter.com/23hLtoacvp — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 4, 2025

Çok sayıda vatandaş havalimanına akın ederken, aktivistleri karşılamaya gidenler arasında yer alan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail muhtemelen çok korkuyor; ama Gazzeliler hiçbir zaman korkmayacak ve ömür boyunca gururla yaşayacaklar. İsrail ömrünü korkarak geçirecek. Öyle büyük bir zulüm ki artık bunu normalleştirmemeliyiz. Yalnızlaşan bir İsrail var karşımızda ve korkuyor" dedi.