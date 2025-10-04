İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail ömrünü korkarak geçirecek
Güncel

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail ömrünü korkarak geçirecek

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Aktivistleri havalimanında karşıyan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 'İsrail muhtemelen çok korkuyor; ama Gazzeliler hiçbir zaman korkmayacak ve ömür boyunca gururla yaşayacaklar' dedi.

HABER MERKEZİ4 Ekim 2025 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail ömrünü korkarak geçirecek
ABONE OL

Haydut İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36 Türk vatandaşı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Çok sayıda vatandaş havalimanına akın ederken, aktivistleri karşılamaya gidenler arasında yer alan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail muhtemelen çok korkuyor; ama Gazzeliler hiçbir zaman korkmayacak ve ömür boyunca gururla yaşayacaklar. İsrail ömrünü korkarak geçirecek. Öyle büyük bir zulüm ki artık bunu normalleştirmemeliyiz. Yalnızlaşan bir İsrail var karşımızda ve korkuyor" dedi.

  • Sümeyye Erdoğan Bayraktar
  • gazze
  • israil

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.