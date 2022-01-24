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Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TÜDAM'ı ziyaret etti

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 12:34 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 12:34
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Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi (TÜDAM), Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) bünyesinde gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte; KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Topal ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Kadın ve aile sorunlarının tartışıldığı etkinlikte Sümeyye Erdoğan Bayraktar, katılımcılar tarafından kendisine sorulan soruları yanıtladı ve ardından gerçekleşen toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi.

  • Sümeyye Erdoğan Bayraktar
  • KADEM
  • TÜDAM

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