Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail'in zulmüne maruz kalan aktivistlerden Halil Erdoğmuş, 24 TV'ye o anları anlattı.

"Yükümüz İyilik, Rotamız Gazze" mottosuyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, uluslararası sularda işgalci İsrail tarafından alıkonuldu.

Baskınlar sırasında İsrail'in zulmüne şahit olan aktivistlerden Halil Erdoğmuş o anları 24 TV'ye anlattı. Erdoğmuş, "Bizim teknemizde 1 tane Malezyalı, 4 tane Türk, 1 Alman, 1 İrlandalı ve 1 de İsveçli vardı; hiçbirimizde bir korku emaresi yoktu" dedi.

ALIKONULAN SUMUD AKTİVİSTİ ERDOĞMUŞ AKTARIYOR



Müdahale ve gözaltı esnasında neler yaşandı?



Müdahale ve gözaltı esnasında yaşananlar hakkında Erdoğmuş, "Sabahleyin o 180 kişinin içerisinde 15-16 Müslüman arkadaştık. Bir arkadaşımız ezan okudu, ben imam oldum ve sabah namazını kıldırırken ikinci rekatta gürültü gelmeye başladı. İçeriye girip namazı böleceklerini hissettik o anda ama namazımız bitmek üzereydi. Ben selam verdiğimde soluma bir baktım ki 100 tane gayrimüslim arkadaş, onların gireceği kapının önüne siper olmuşlardı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in devletleri ve politikacıları satın alabildiğini ama vicdanları satın alamadığını ifade eden Erdoğmuş, dolayısıyla vicdanı satın alınmamış milyonlarca insan adına orada bulunduklarını söyledi.

15 TEKNE DAHA SUMUD'A DAHİL OLACAK

Ayrıca Sumud'un devam edeceğini ifade eden Erdoğmuş, Marmaris'ten de biz sayı vermeyelim ama çok değişik sürprizler var ve bu sürprizlerin tamamı barışçıl sürprizler. Dünyaya daha fazla barışçıllığı gösterecek eylemleri ve katkıları inşallah yakında sunacağız" açıklamasında bulundu.

