  • Sumud aktivistleri için tahliye seferberliği! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
Sumud aktivistleri için tahliye seferberliği! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın bugün düzenlenecek özel uçak seferleriyle Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. THY, Soykırımcı İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi. Aktivistlerin bu akşam saat 18.00 civarında İstanbul'a ulaşmalarının beklendiği bildirildi.

21 Mayıs 2026 Perşembe 10:53
Küresel Sumud Filosu Kriz Masasından yapılan bilgilendirmeye göre, filodaki aktivistlerin bugün ülkelerine dönmeleri planlanıyor.

THY, İSRAİL'E 3 UÇAK GÖNDERDİ

THY, Sumud Filosu'ndaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi Aktivistlerin akşam saatlerinde İstanbul'a varmaları öngörülüyor.

BAKAN FİDAN'DAN "SUMUD FİLOSU" AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen müdahalenin ardından alıkonulan vatandaşların durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Müdahaleyi "hukuka aykırı" olarak nitelendiren Fidan, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve Türkiye'ye sağ salim dönüşlerinin temini için ilgili tüm kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların tahliyesi için özel uçak seferleri planlandığını ifade eden Bakan Fidan, bugün düzenlenecek uçuşlarla hem Türk vatandaşlarının hem de üçüncü ülkelerden filoya katılan kişilerin Türkiye'ye getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"FİLİSTİN HALKINA DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Türkiye'nin vatandaşlarının haklarını korumaya devam edeceğini vurgulayan Fidan, Gazze'deki sivillere yönelik insani sorumlulukların da sürdürüleceğini belirtti.

İSRAİL ORDUSUNUN, KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA SALDIRILARI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

