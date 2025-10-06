İSTANBUL 24°C / 16°C
6 Ekim 2025 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1447
Güncel

Sumud aktivistlerinin yarın sınır dışı edilmesi bekleniyor

İsrailli hak örgütü Adalah, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan yaklaşık 170 kişinin yarın sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıkladı.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 00:30 - Güncelleme:
Sumud aktivistlerinin yarın sınır dışı edilmesi bekleniyor
Adalah tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevi İdaresinin konuya ilişkin Adalah avukatlarını bilgilendirdiği aktarıldı.

Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan yaklaşık 170 kişinin yarın itibarıyla sınır dışı edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, sınır dışı edilecek kişilerin adı, uyruğu ve gidecekleri yerlere ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Adalah avukatlarının Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan kişileri Ketziot Hapishanesi'nde ziyaret etmek istediği, ancak filoya katılan kişilerin ziyaretine izin verilmediği ifade edilirken, Adalah derneğinin girişimleriyle cezaevine ilaç alınmasına müsaade edildiği kaydedildi.

İsrail Cezaevi İdaresinin, Adalah avukatlarının sadece Tunus'tan gelen ve açlık grevi yapan 11 katılımcıyla 30 dakika boyunca toplu olarak görüşmesine izin verdiği bilgisine yer verildi.

Katılımcıların, soykırımcı İsrail güçleri tarafından Aşdod Limanı'ndan Ketziot Hapishanesi'ne nakledilmeleri sırasında ve alıkonulmalarının ilk günlerinde ciddi derecede şiddet ve kötü muameleye maruz kaldıkları vurgulandı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran soykırımcı İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.

  • Küresel Sumud Filosu
  • Gazze
  • Sınır dışı

Popüler Haberler
