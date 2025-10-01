Çelik NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan "Küresel Sumud Filosu", İsrail zulmüne karşı "İnsanlık Cephesinin" barışçıl bir hareketidir. İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini alıyoruz. "Küresel Sumud Filosu" gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur. İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır. Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine dur diyebilmelidir! Sumud Filosu Yalnız Değildir! Gazze Yalnız Değildir! Filistin Yalnız Değildir!

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınıyorum. İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Filistin'in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze'ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz...

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. İnsanlık onurunun ve vicdanların sesi olan Küresel Sumud Filosu'nun barışçıl ve meşru yardım girişimine yasa dışı şekilde müdahale eden işgalci İsrail, terör eylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. İsrail'in gemilere uluslararası sularda saldırması, sadece insan haklarına değil aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Gazze'de 65 binden fazla masum sivili katleden soykırımcı İsrail, yardım malzemelerinin hayatta kalan Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmasını da engelleyerek katliamı büyütme çabasındadır. İşgalci İsrail ne yaparsa yapsın vicdanları durduramayacak, dayanışmanın önüne geçemeyecektir. Bebek katili İsrailli yetkililer, işledikleri insanlık ve savaş suçlarının hesabını uluslararası hukuk önünde ve insanlık vicdanında verecektir.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: İsrail, bugün bir kez daha terörist yüzünü gösterdi. Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldırmak, aç bir çocuğun lokmasına saldırmaktır. Devlet kılıfı altında işlenen bu barbarlık, terörizmin en çıplak hâlidir.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: Soykırımcı İsrail gerçekleştirdiği bu alçak saldırıyla sadece Sumud Filosu'nu hedefe almamıştır. Dalgaları aşan insanlığın vicdanını, dünyanın dört bir yanından mazlumlara uzanan elleri, tüm coğrafyaların onurlu mücadelesini de yok etmek istemiştir. Sumud Filosu insanlığın sınavıdır. Bu sınavda her bir sessizlik, zalimin hanesine yazılan yeni bir destek, her bir görmezden geliş, mazlumun kalbine saplanan yeni bir hançerdir. Bugün uluslararası toplum, şuur yoksunu İsrail'in saldırganlığına karşı adaletin yanında mı, yoksa zalimin gölgesinde mi yer alacağını göstermelidir.



TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: İsrail'in işgali ve ablukası altında bulunan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda yer alan sivil aktivistler ve gönüllülere karşı uluslarası sularda yürüttüğü saldırgan tutum kabul edilemez. Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında soykırım suçu işleyen İsrail ve yönetimi uluslararası mahkemelerde bunun hesabını verecektir. Tüm dünyayı İsrail barbarlığına karşı bir olmaya ve sesini yükseltmeye çağırıyorum. Türkiye olarak, Gazze'nin, Filistinlilerin ve tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: Dünya çapından gönüllülerin kurduğu ve Filistin'e insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik kuşatma, uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalidir. Meşru insani yardım çabalarını hedef almak, savaş hukukuna ve insanlığa sığmaz. Bebel katili, soykırımcı İsrail hükümetinin zalim politikaları, Filistin halkının direnişini ve dünyadaki dayanışmayı bastıramaz; tam tersine, zulmü ifşa ederek vicdan sahibi herkesin sesini daha da yükseltir. Uluslararası toplum, insani koridorların güvenliğini teminat altına almalı, ablukanın kalkması için somut adımlar atmalı ve suçluları yargı önüne çıkarmalıdır. Gazze dünyanın vicdanıdır!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Yalnızca gıda, ilaç ve temel ihtiyaçları ulaştırmayı amaçlayan bu barışçıl girişime yönelik müdahale; uluslararası hukuka, insanlık onuruna ve vicdanlara vurulmuş ağır bir darbedir. Gazze'de aylardır süren soykırımın yanına, uluslararası sularda sivil aktivistlere yönelik bu saldırıyı ekleyen İşgalci İsrail'in zulmü, tarihe kara bir leke olarak yazılacaktır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistin'in haklı mücadelesinin yanında olacak, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması için sesini yükseltmeye devam edecek.

DEM PARTİ: Netanyahu hükümeti; Gazze işgaline, Filistinlilere yönelik soykırıma varan katliama dikkat çekmek ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla dünyanın dört bir yanından insanların oluşturduğu Sumud Filosu'na müdahale ediyor. Netanyahu ve savaş kabinesinin uluslararası ve insani hukuku hiçe sayarak Sumud Filosu'na müdahale etmesi kabul edilemez. Tüm uluslararası kamuoyunu, bu saldırılara karşı en etkili biçimde tepki vermeye çağırıyoruz. Netanyahu iktidarının bu saldırganlığına karşı Sumud Filosu'nda yer alan sivil ve aktivistlerin yanındayız!

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR: Gazze'ye bir nefes olmak, insanlığa umut taşımak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı, kabul edilemez bir durumdur. Uluslararası sularda, sivillerin sadece insani yardım taşıdığı bir yolculuğa yapılan müdahale; insanlık onuruna, uluslararası hukuka ve tüm vicdanlara karşı işlenmiş yeni bir suçtur. Küresel Sumud Filosu, mazlumlara uzanan tertemiz bir el, insanlığın ortak vicdanıdır. Tüm dünya, İsrail'in saldırılarına karşı tek ses olmalı, masum ve mazlum Filistin için tek yürek olmalıdır.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından yapılan insanlık dışı saldırıyı lanetliyorum. Gazze'de işlediği soykırım suçuyla yetinmeyen İsrail'in sivillere yönelik barbarca saldırılarına artık bir son verilmeli; uluslararası hukuka ve insanlık onuruna açıkça saldıran İsrail güçleri tüm insanlığa hesap vermelidir. Gazze'de işlenen insanlık suçlarının bir an önce son bulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı çözüme ulaşılması için uluslararası kamuoyunu harekete geçmeye çağırıyorum. İnsan, Önce İnsan!

RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye, her daim zalimin karşısında; mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Sumud Filosu'na yönelik alçakça saldırı; insanlığa, uluslararası hukuka ve vicdana karşı işlenen bir suçtur. Terör devleti İsrail'in sivilleri hedef almasını en güçlü şekilde lanetliyor, bu onurlu yolculuğa çıkan gönüllü kahramanlarımızı tüm kalbimle selamlıyorum. Dualarımız sizlerle.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR: Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, Gazze'nin masumlarına insani yardım götüren Sumud Filosuna uluslararası sularda saldırdı. İsrail yönetimi, işlediği tüm savaş suçlarının yanında bu saldırının da hesabını uluslararası mahkemelerde muhakkak verecek. İnsanlığın vicdanı, elbet galip gelecek. Nehirden Denize Özgür Filistin mutlaka kurulacak.