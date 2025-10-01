Çelik NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan "Küresel Sumud Filosu", İsrail zulmüne karşı "İnsanlık Cephesinin" barışçıl bir hareketidir. İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini alıyoruz. "Küresel Sumud Filosu" gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur. İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır. Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan, tüm küresel sistemi krize sürükleyen alçak saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Küresel Sumud Filosu, eli kanlı İsrail yönetimi tarafından insanlığın katledildiği bu çağda bir umut ışığıdır. Filodaki vicdanlı insanlara karşı uygulanan müdahaleyi en ağır şekilde lanetliyoruz. Tüm dünya bu alçak saldırıya karşı tepkisini göstermeli ve soykırımcı İsrail yönetimine dur diyebilmelidir! Sumud Filosu Yalnız Değildir! Gazze Yalnız Değildir! Filistin Yalnız Değildir!

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı ve hukuksuz kuşatmayı en güçlü şekilde kınıyorum. İnsani yardım götürmekten başka amacı olmayan bu girişime yönelik engelleme, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına ağır bir darbedir. Filistin'in meşru mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğimizi, Gazze'ye uygulanan ablukanın derhal kaldırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Türkiye olarak, mazlumların sesi olmayı sürdüreceğiz...