3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Güncel

Sumud Filosu'na destek için denize açıldılar

Filistin'e Destek Platformu tarafından Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Samsun Limanı'nda bir araya gelen denizciler, gemi ve teknelerle Karadeniz'e açıldı.

AA3 Ekim 2025 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Sumud Filosu'na destek için denize açıldılar
ABONE OL

Samsun'da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen denizciler, gemi ve teknelerle Karadeniz'e açıldı.

Filistin'e Destek Platformu tarafından Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla Samsun Limanı'nde toplandı.

Etkinlikte Samsunlu balıkçılar gemi ve teknelere, Türk ve Filistin bayrakları astı. Liman içinden açılan gemi ve tekneler, Sumud filosunu siren çalarak selamladı.

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Ahmet Muştu, mazluma ve mağdura destek ve zalime karşı duymak için toplandıklarını söyledi.

İsrail'i kınayan Muştu, "Ey zulmünde sınır tanımayan insanlık müsveddesi zalim İsrail! Biz buradayız, meydanlardayız. Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Duyun ve bilin ki onlar yalnız değiller. Nehirden denize özgür Filistin! Defalarca meydanlara çıktık. Meydanları doldurduk, yürüyüşler, basın açıklamaları, değişik içerikli programlar yaptık. Gazze için dua ettik. Gazze'deki kardeşlerimiz de bunca zulme, soykırıma, açlığa, yoksulluğa, yokluğa rağmen hiçbir zaman umutlarını yitirmediler. O ne şerefli bir duruştur ki bizlere yansıyan görüntülerin hiçbirinde onların ağzından beddua duymadık. Onların yerine biz dedik ki Ya Rabbi kahreyle şu İsrail'i..." dedi.

Konuşmanın ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, Filistinliler için dua etti.

Ekinliğe Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve Samsunlular katıldı.

Popüler Haberler
