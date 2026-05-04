Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Hüseyin Oral, açıklamalarda bulundu.

"ZERRE KADAR ACI HİSSETMEDİM" #SONDAKİKA Aktivist Hüseyin Oral: Suratlarında bir korku var. Ben direndim, kollarıma girdiler, sürüklediler, sağdan bir yumruk salladılar. Ama Allah sizi inandırsın ki zerre kadar acı hissetmedim. İsrail-Yunan iş birliği yaptı. pic.twitter.com/zgpF2NjK2j — 24 TV (@yirmidorttv) May 4, 2026

Alıkonulmasının ardından soykırımcı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan Oral o anları şu ifadelerle anlattı;

"Yani adamlar iri boylu, postu yani suratlarına bir korku var. Yani benim kollarımdan girdi. Önce direndim ben tabi hiç çıkmamak için. Daha sonra kollarıma girdiler, sürüplediler. Önce sağdan bir yumruk salladılar. Daha sonra soldan da iki üç tane onu dışarıda yaptılar. Yani içeride öbür arkadaşlar görmesin diye. Üç tane de soldan vurdular. Tabi orada göz patladı. Kanlar yerlere akmaya başladı. Ama Allah sizi inandırsın ki şu kadar acım yok. Ne o yumruğu yediğim an acı hissettim. Ve ondan sonra dedim herhalde ertesi gün gelir. Üçüncü gün gelir. Zerre kadar bir acı yok. Anlayamadım sebebini."

Soykırımcı İsrail müdahalesinin ardından Yunanistan'a götürülen aktivistlerin içinde bulunan Oral, Yunanistan'ın soykırımcı İsrail ile iş birliği içinde olduğunu ifade etti. Oral şu ifadeleri kullandı;

"Ondan sonra bizi adaya indirdiler. Yunanlara teslim ettiler. Yunanlar botlarına geldiler. Onlara teslim ettiler tek tek. Onlar da bizi karaya çıkardı. Orada ufak bir liman vardı. Dağın başında bir yerde. Yani benim ufak bir çantam vardı. Yanda bin Euro'nun üzerinde param vardı. Bir de ehliyetim vardı. Onu da Yunanlara teslim ettik dediler. Sonra Yunanlar da aldık dedi. Karaya varınca Yunanlardan dedim benim çantam nerede? Çantayı biz almadık dediler. Yunanlı'nın da böyle bir iş birliği olduğunu orada gördük yani kesinlikle."

Yaşanan olayın ardından Türk makamlarının hemen devreye girdiğini ifade eden Oral "Bu arada devletimizin mükemmel bir çalışması oldu. Oradan hemen konsolosluktan arandım. Bir ihtiyacınız var mı? Uçak biletlerini ayarlaması, defalarca araması. Yani bu bize, yani gücümüze on kat güç kattı. Allah razı olsun." dedi.