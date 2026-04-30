  • Sumud'a hukuksuz müdahale! Filodan 24'e özel çarpıcı açıklama: 175 yolcumuz İsrail tarafından kaçırıldı
Sumud'a hukuksuz müdahale! Filodan 24'e özel çarpıcı açıklama: 175 yolcumuz İsrail tarafından kaçırıldı

24 TV canlı yayınına bağlanan Küresel Sumud Filosu temsilcileri, işgalci İsrail güçlerinin 21 gemiye müdahale ettiğini aktardı. Ayrıca 175 yolcunun alıkonulduğunu, filonun bazı teknelerle yoluna devam ettiği açıklandı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2026 Perşembe 22:46
24 TV ekranlarında yayınlanan Temsil Heyeti programına canlı bağlanan Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Dişli ve aktivist Ümmügülsüm Durmuş, filodaki son durumu paylaştı.

175 YOLCU İSRAİL TARAFINDAN KAÇIRILDI

Dişli yaptığı açıklamada, "21 gemimize müdahale edildi ve 175 yolcumuz İsrail tarafından kaçırıldı. Gemilerimizin bayrakları Polonya, Slovenya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin bayraklarından oluşuyor" dedi.

"GAZZE SINIRINDA BU KADAR TEKNEYLE BAŞ EDEMEYECEĞİNİ BİLİYOR"

Durmuş ise açıklamasında, "Sumuf Filosu tüm ülkeleri kapsayan bir şey. İnsanlar burada bir araya geliyorlar ve hala yolumuza devam ediyor. Bu kadar erken müdahale edilmesinin nedenlerinden birisi de Gazze sınırında bu kadar tekneyle İsrail'in baş edemeyeceğinden kaynaklı. Çünkü biz yolda katılımlar artarak devam ediyoruz ve yolumuzdan da bir şekilde dönmeyeceğiz. Netanyahu'nun dediği gibi bunu sadece YouTube'dan izlemeye devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

