24 TV ekranlarında yayınlanan Temsil Heyeti programına canlı bağlanan Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi Dişli ve aktivist Ümmügülsüm Durmuş, filodaki son durumu paylaştı.

Dişli yaptığı açıklamada, "21 gemimize müdahale edildi ve 175 yolcumuz İsrail tarafından kaçırıldı. Gemilerimizin bayrakları Polonya, Slovenya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin bayraklarından oluşuyor" dedi.

Durmuş ise açıklamasında, "Sumuf Filosu tüm ülkeleri kapsayan bir şey. İnsanlar burada bir araya geliyorlar ve hala yolumuza devam ediyor. Bu kadar erken müdahale edilmesinin nedenlerinden birisi de Gazze sınırında bu kadar tekneyle İsrail'in baş edemeyeceğinden kaynaklı. Çünkü biz yolda katılımlar artarak devam ediyoruz ve yolumuzdan da bir şekilde dönmeyeceğiz. Netanyahu'nun dediği gibi bunu sadece YouTube'dan izlemeye devam etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.