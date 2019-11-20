Suna Kıraç kimdir? Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç kaç yaşında? Suna Kıraç vergi rekortmenleri listesinde!

Türkiye'nin 2018 vergi rekortmenleri belli oldu. Suna Kıraç vergi rekortmenleri listesinde 6. sırada yerini aldı. 2018 vergi rekortmenleri listesinin yayınlanmasının hemen ardından Suna Kıraç kimdir? Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Suna Kıraç, 1941 yılında Ankara’da doğmuştur. Annesi Sadberk Hanım, babası Vehbi Koç’dur. Suna Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilidir. Semahat Koç (d.1929), Rahmi Koç (d.1930), Sevgi Koç (Gönül) (1938) adlarında ablası, kız kardeşi ve abisi vardır. Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Suna Kıraç, 1941 yılında Ankara’da doğmuştur. Annesi Sadberk Hanım, babası Vehbi Koç’dur. Suna Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekilidir. Semahat Koç (d.1929), Rahmi Koç (d.1930), Sevgi Koç (Gönül) (1938) adlarında ablası, kız kardeşi ve abisi vardır. Arnavutköy Amerikan Kız Kolejini bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finansman konularında eğitim alarak mezun oldu.

19 yaşından beri iş hayatının içinde olan Suna Kıraç, 1960-1965 yılları arasında babası Vehbi Koç’a asistanlık yaptı. 1965-1970 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Genel Sekreterliği, 1970- 1977 tarihlerinde Koç Holding A.Ş. Planlama Üyesi Genel Sekreter ve Personel ve İdare Departmanı Başkan Yardımcılığı, 1977-1980 yıllarında Holdingin Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü.

1980- 1981 yıllarında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 1987- 1994 yıllarındaysa holdingin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel İdare görevli üyesi olan Suna Kıraç, 1994 yılından bu yana Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Görevli Üyesi görevini yürütmekteydi.

T.C. Bakanlar Kurulu'nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye'de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile ödüllendirildi.

Suna Kıraç, 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.

Suna Kıraç, 2000 yılından beri ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele etmekte ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilmektedir. Suna Kıraç konuşmak ya da bir mesaj iletmek istediğinde tam karşısına koyu renklerle yazılmış 29 harften oluşan bir alfabe konuluyor. Hemşireler tek tek harfleri gösteriyor. Suna Kıraç kirpiklerini kırpıştırdığında ilgili harf yazılıyor. Oluşturmasını istediği kelimeyi sırayla göstererek not ettiriyor. Kelimeler tek tek bulunarak cümle oluşturuluyor.

2002 yılında TOFAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Suna Kıraç, yıllardır beyindeki hücre kaybı olan ALS hastalığıyla mücadele ediyordu. ALS, ünlü Fizikçi Stephen Hawking ile eski Fenerbahçeli futbolcu Sedat Balkanlı’nın da hastalığı.

Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan, tüm geliri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı "Ömrümden Uzun İdeallerim Var" adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

Suna Kıraç, 2000 yılında, İnan Kıraç ile birlikte; Vehbi Koç Vakfı Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi'ni kurdu. Daha sonra da 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'ni kurmuştur.

2009 yılında eşi İnan Kıraç'la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülünü aldı.

Suna Kıraç İnan Kıraç, İnan Kıraç ile 1969 yılında evlendi. Çocukları olmadı ama evliliklerinin 15. Yılında 4 aylıkken İpek Kıraç (d. 29 Kasım 1984) adında bir kız çocuğunu 1 Şubat 1985 tarihinde evlat edindiler.

Üyelikleri :

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi

Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

Robert Koleji, Mütevelli Heyeti Üyesi

Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyesi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Kurucu Üyesi ve Mütevelli Heyeti Üyesi

Türkiye Aile Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi