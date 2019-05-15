Sungurlu'da 9 muhtarın mazbatası iptal edildi

31 Mart'ta yapılan mahalli seçimlerde Sungurlu mahalle ve köylerden muhtarlığı kazanan 9 muhtarın seçilmeye engel mahkumiyetleri bulunduğundan dolayı mazbatası iptal edildi. Boşalan muhtarlıklar için 2 Haziran'da tekrar seçim yapılacağı öğrenildi.

İşte Mazbatası iptal edilen köy ve mahalleler şu şekilde:

"Sunguroğlu Mahallesi muhtarlığına seçilen Sedat Akay, Fevzipaşa Mahallesi muhtarlığına seçilen Ali Yiğitoğlu, Dayıncık Köyü muhtarlığına seçilen Dilaver Kürbüz, Yenihacılarhanı Köyü muhtarlığına seçilen Ümit Akkaş, Oğlaközü Köyü muhtarlığına seçilen Engin Yollu, Küçükincesu Köyü muhtarlığına seçilen İsmail Çağmaoğlu, Aşağıbeşpınar Köyü muhtarlığına seçilen Tuncay Bilim, Mahmatlı Köyü muhtarlığına seçilen Mehmet Güleçyüz, Kaledere Köyü muhtarlığına seçilen Erol Kesekler" seçilmeye engel mahkumiyetlerinin bulunduğundan mazbatalarının iptaline karar verildi.

Ayrıca yine 31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimlerde köy ve mahalle ihtiyar heyetine seçilen 12 kişinin de mazbatalarının iptal edildiği öğrenildi.