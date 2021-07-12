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Sünnet düğününde feci olay! 2 ölü

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir kişinin, sünnet düğününe katılanlara silahla ateş etmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

AA12 Temmuz 2021 Pazartesi 07:07 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 07:11
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Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen S.A, Ganibey Caddesi'nde düzenlenen sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan K.D. (3), E.G (31), A.G, N.D, U.G, Y.T, P.D, Ş.G, D.D ve N.D. sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki K.D ve E.G (31) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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