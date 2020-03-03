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Sünnet düğünündeki ''hayasız'' dansa hapis cezası

İzmir'de sokakta yapılan sünnet düğününde 7 yaşındaki çocuğun önünde bir dansçının ‘twerk' yapmasının ardından haklarında dava açılan anne, baba ve amca ile 3 dansçının yargılandığı davada aile bireyleri ve 2 dansçının beraatine, 1 dansçının ise “hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

IHA03 Mart 2020 Salı 15:49 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:52

İzmir’in Menderes ilçesinde ikamet eden F.K. ve A.K.’nin, çocukları E.K. için 31 Ağustos 2019’da düzenledikleri sünnet düğününde 3 dansçının yaptığı cinsel içerikli ‘twerk’ diye tabir edilen danslar sosyal medyada infiale sebep olunca gözaltına alınan şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Anne ve baba hakkında “aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal”, baba ve amca hakkında “cinsel tacize azmettirme” ve 3 dansçı hakkında “cinsel taciz” suçlamalarıyla dava açıldı.

Menderes 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki sanıklar sünnet çocuğunun annesi A.K., babası F.K. ve amcası H.K. ile taraf avukatları ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Dansçılar G.Y., G.K. ve M.M. ise duruşmaya katılmadı.

Sünnet çocuğunun annesi A.K., olay günü dansçıların ne şekilde dans edeceklerine dair bilgisi olmadığını savunarak, “Dans başladıktan sonra müdahale ettik. Orkestracı ‘1,5 dakika sonra bitecek’ dedi, oğlumun sünnet düğününde bir sorun yaşanmasın diye yerime oturdum. Şu an yaşananlardan çok üzgünüm” dedi.

“Cinsel taciz gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalmak zoruma gidiyor”

Sanıklar anne A.K., baba F.K. ve amca H.K.’nin avukatı da müvekkillerinin dansın içeriği ile ilgili bilgileri olmadığını savunarak müvekkillerin iradesi dışında gerçekleşen olay nedeniyle beraatlerini talep etti.

Sanık dansçı M.M.’nin avukatı ise müvekkilinin suç kastı ile hareket etmediğini savunarak beraatini talep etti.

Hakimin son sözünü sorduğu anne A.K., “Cinsel taciz gibi bir suçlamayla karşı karşıya kalmak zoruma gidiyor. Ben oğlumu 42 yaşında dünyaya getirdim. Kendisinin üzerine titredim. Şu an çocuğuma karşı cinsel taciz iddiasında bulunulması beni çok üzmektedir” dedi.

Anne, baba ve amca ile dansçılar G.Y. ve M.M.’nin beraatlerine karar veren hakim, sanık G.K.’nin ise “hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın duruşmadaki hali ve suçunu ikrarının lehine hafifletici sebep sayılarak cezasının 10 aya indirilmesine karar verildi. G.K. hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması da kararlaştırıldı.

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