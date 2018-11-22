Süper Loto sonuçları 22 Kasım çekilişi bilet sorgula MPİ Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta mpi.gov.tr canlı izle

Süper Loto sonuçları 22 Kasım Perşembe çekilişi açıklandı. Milli Piyango İdaresi, bu akşam Süper Loto 579. hafta çekilişini canlı yayında düzenlendi. Süper Loto'da altı bilen çıktı mı? Süper Loto sonuçları 22 Kasım çekiliş bileti nasıl sorgulanacak? MPİ Süper Loto çekilişi canlı yayın saat kaçta yapılıyor? Büyük ikramiye ne kadar? Haftanın kazanan Süper Loto çekiliş bileti hangi şehirden çıktı? Şanslı talihli kim? sorularına yanıt arayan milli piyango severler için ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Geçtiğimiz hafta düzenlenen Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi oldu. Süper Loto sonuçlarına göre 5.381.907,55 TL'lik dev ikramiye bir kişiye gitmiş oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 57 kişi 10 bin 429 lira 15 kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 218 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 63 bin 885 kişi 17 lira 25'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı. Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yatırdığı bildirildi. İşte 22 Kasım MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

22 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto’nun 578’inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar henüz açıklanmadı. Süper Loto sonuçları 22 Kasım Perşembe çekilişi ile ilgili ayrıntılar mpi.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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15 KASIM MPİ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 578'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 31, 34, 37, 39, 48 ve 50 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 578'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 381 bin 907 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 57 kişi 10 bin 429 lira 15 kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 218 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 63 bin 885 kişi 17 lira 25'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu İstanbul'un Bağcılar ilçesinden yatırdığı bildirildi.

SÜPER LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?



Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur. Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaralar belirlenir. Çekilişler her perşembe, saat 21.15'te Ankara Balgat'aki Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilir.



SÜPER LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ



Süper Loto'da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.



Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez