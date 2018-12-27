Süper Loto sonuçları 27 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları mpi.gov.tr’de! Heyecanla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları son dakika rakamları belli oldu mu? Şans oyunu tutkunları Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. Zengin olmak isteyenler Süper Loto’da en çok çıkan sayıları araştırıyor. Süper Loto 27 Aralık çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta devir eden sonuçları merak ediyor. Geçen hafta 583. kez gerçekleşen Süper Loto sonuçlarında büyük ikramiyeyi bilen çıkmamış ve ikinci kez 2.977.829,12 TL devir gerçekleşmişti. 5 bilen kişi sayısı ise 66 olmuştu. Peki, Milli Piyango Süper Loto 27 Aralık çekilişi ne zaman saat kaçta çekilecek? MPİ Süper Loto; İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

27 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI 20 ARALIK 2018

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Süper Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Her hafta büyük heyecan yaratmaya devam eden Süper Loto'da bu hafta şanslı talihli bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 20 Aralık Süper Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama sayfası.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 977 bin 829 lira 12 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 66 kişi, 7 bin 258 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 460 kişi 148 lira 95'er kuruş, 3 bilen 65 bin 494 kişi, 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 881 bin 898 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 359 bin 900 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 760 bin 363 lira 91 kuruş kamuya aktarıldı.

7, 13, 21, 28, 37, 54

SÜPER LOTO OYUNUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez